’Arte in corsia’ 20 anni di emozioni e colori
Sabato alle 9, presso la sala convegni dell’abbazia del Monte, ArtinCounselling Aps celebra venti anni " Arte in corsia ". Due decenni di gesti, emozioni, colori e ascolto al servizio dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario. Incontri che hanno trasformato le corsie d’ospedale in spazi di umanità, espressione e bellezza. Sarà un momento di riflessione tra coloro che hanno condiviso e danno continuità all’esperienza da entrambe le parti: medici quali Augusto Biasini, già primario della Pediatria, Elisa Marri geriatra, Claudia Fava psichiatra, Alice Minotti, coordinatrice infermieristica presso l’Unità Operativa Geriatria, arte-terapiste quali Jessica Neri, Monia Brighi, Serena Garuti musicoterapeuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
