Arte e consumismo Morosini presenta il suo ’Gran Buffet’

di Luigi Diotalevi Dal 18 ottobre all’8 dicembre la Falegnameria di Palazzo Mosca ospita Gran Buffet, la personale di Marco Morosini, artista e designer pesarese tra i più innovativi della scena contemporanea. L’inaugurazione è prevista per sabato, alle 18, con un opening e dj set. La mostra è promossa da Comune, Fondazione Pescheria in collaborazione con Pesaro Musei e il sostegno di Marche Multiservizi. "Gran Buffet è un atlante del nostro tempo – ha rimarcato Marco Morosini –. Un banchetto senza fine in cui l’essere umano, più che commensale, diventa lui stesso pietanza. Gran Buffet mette in scena i paradossi di un epoca che ha trasformato il nutrimento in mercato e il mercato in religione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

