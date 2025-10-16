Arruolato Lupin il pastore belga che ha già fatto quattro sequestri

L’unità cinofila della polizia locale di Bologna ha un nuovo operatore: si chiama Lupin, è un pastore belga malinois che ha completato il suo addestramento e si unisce ufficialmente al reparto sicurezza urbana. Arrivato all'inizio del 2024 all'età di tre mesi, Lupin prende il testimone di Apache. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

