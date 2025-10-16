Arrivata la funzione di Whatsapp per risparmiare spazio sul telefono | come attivarla
Se c’è un’app che divora lo spazio del tuo smartphone come un buco nero digitale, quella è WhatsApp. Messaggi a raffica, foto di gruppo interminabili, video in alta definizione che arrivano alle tre di notte. E tutto finisce automaticamente nella galleria, che si gonfia come un palloncino fino a farti comparire quell’ odiosa notifica di Memoria piena. Suona familiare, vero? Meta lo sa bene. E dopo anni di richieste da parte degli utenti esasperati dalla gestione dello spazio, l’azienda ha finalmente deciso di intervenire con un aggiornamento che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui WhatsApp occupa la memoria del tuo dispositivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche questi approfondimenti
È arrivata un'altra funzione smart per Gmail - X Vai su X
Anche nella versione iOS di WhatsApp è arrivata la funzione di traduzione automatica dei messaggi. Scopriamo tutti i dettagli di questa novità. - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp lancia la funzione più attesa per risparmiare spazio sul telefono - Con la nuova funzionalità di WhatsApp in arrivo, sarà più semplice gestire la memoria occupata dall'app. Riporta money.it
WhatsApp: la modalità Incognito è in arrivo per le chat con Meta AI - La nuova funzione in arrivo consentirà di interagire con Meta AI senza lasciare tracce, con messaggi temporanei e non memorizzati. Secondo multiplayer.it
WhatsApp, in arrivo la modalità incognito: a cosa serve e come funziona - WhatsApp potrebbe presto ricevere la “modalità incognito”: tracce a riguardo sono emerse in una delle Beta più recenti diffuse su Android, la 2. hdblog.it scrive