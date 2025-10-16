Arrivano i taxi volanti | non hanno bisogno del conducente e possono atterrare ovunque

Avreste mai immaginato di vedere le "auto volanti" di Futurama nella vita reale? Quel giorno è finalmente arrivato: ecco tutto ciò che c'è da sapere sui taxi volanti che non hanno bisogna di un pilotaconducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Venerdì 10 ottobre vi aspettano gli Yellow Taxi Sabato 11 ottobre arrivano i Lolliz Akustik con Lorenzo Campani e Michele Bettali Gusto Bistrot – Rubiera Info e prenotazioni: 335 8181842 - facebook.com Vai su Facebook

A Gubbio arriva il “taxi sociale”: un contributo per gli spostamenti fino a 500 euro - X Vai su X

Arrivano i “taxi volanti”: non hanno bisogno del conducente e possono atterrare ovunque - Avreste mai immaginato di vedere le "auto volanti" di Futurama nella vita reale? Riporta fanpage.it

Metti da parte i tuoi soldi, arrivano in Italia le auto volanti - Il cielo sarà l’autostrada del futuro, dove solcheranno i velivoli elettrici che decollano e atterrano in verticale. esquire.com scrive

Taxi volanti o droni taxi, taxi autonomi su strada, il cammino dalla carrozzella a cavalli - Il lungo cammino dalla carrozzella a cavalli conosce una nuova evoluzione. Segnala blitzquotidiano.it