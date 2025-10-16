Arrivano i cantieri lavoro per disabili per digitalizzare l' archivio del cimitero di Novara

Novaratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cantieri lavoro per digitalizzare l'archivio del cimitero.Il Nil (Nucleo inserimenti lavorativi) ha pubblicato il bando dei cantieri di lavoro destinato a persone con disabilità denominato "D.I.D.A." (Diversamente Insieme Digitalizziamo l’Archivio), rivolto a 2 persone con disabilità iscritte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

