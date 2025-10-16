Arrivano i cantieri lavoro per disabili per digitalizzare l' archivio del cimitero di Novara

Cantieri lavoro per digitalizzare l'archivio del cimitero.Il Nil (Nucleo inserimenti lavorativi) ha pubblicato il bando dei cantieri di lavoro destinato a persone con disabilità denominato "D.I.D.A." (Diversamente Insieme Digitalizziamo l’Archivio), rivolto a 2 persone con disabilità iscritte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

