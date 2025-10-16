Arrivano 120.000 euro per sistemare il manto stradale sulla sp 204 a Celenza sul Trigno

16 ott 2025

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha firmato un decreto con cui si approva il progetto esecutivo per la sistemazione dei manti stradali sulla sp 204 Traversa di Celenza sul Trigno, per un importo complessivo di 120.000 euro.Il documento è stato redatto dall’ufficio tecnico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

