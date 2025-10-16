Arriva meno carburante fate rifornimento in altri scali cosa succede all’aeroporto di Malpensa

Un guasto a una delle due raffinerie che riforniscono lo scalo lombardo di Malpensa ha causato una riduzione nelle forniture del cherosene necessario per fare il pieno agli aerei. Come riporta il Corriere della Sera, si tratterebbe in particolare del carburante Jet A1, che viene prodotto in due raffinerie a Sannazzaro (Pavia) e Trecate (Novara). È la prima, gestita da Eni, che avrebbe avuto problemi a garantire il flusso. Tanto da far prevedere problemi almeno fino a fine anno, come si legge in un bollettino Notam diffuso agli operatori del settore. La nota agli operatori. «Si richiede agli operatori riforniti da Eni, quando possibile e in base alla rotta e all’orario del volo, di calcolare una quantità sufficiente di carburante dall’aeroporto precedente per le successive tratte di volo », si legge nella comunicazione Notam citata dal Corriere. 🔗 Leggi su Open.online

