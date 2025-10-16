Arriva in Italia il primo Business Angel Summit

Roma, 16 ottobre 2025 – Il primo appuntamento nazionale dedicato agli investitori informali riunirà esperti, associazioni e operatori di mercato per rafforzare la cultura dell’angel investing e sostenere la crescita delle imprese innovative. La situazione in Italia e in Europa. In Italia l’ecosistema delle startup continua a crescere, ma resta frenato dalla scarsità di investitori privati, i cosiddetti business angel. Secondo il report del Politecnico di Torino, oggi nel Paese operano oltre 1.600 business angel, due terzi dei quali fanno parte di network o associazioni dedicate. Questa presenza resta tuttavia molto inferiore rispetto a quella dei principali mercati europei, dove le comunità di angel sono più strutturate e coordinate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva in Italia il primo Business Angel Summit

Leggi anche questi approfondimenti

Arriva in Italia “Amazon Haul” Il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) e il CTCU mettono in guardia: attenzione a diritti dei consumatori, costi doganali e acquisti impulsivi https://www.consumer.bz.it/it/arriva-italia-amazon-haul #news #Amazon - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero di 4 ore contro Arriva Italia. I trasporti bergamaschi fermi il 21 ottobre - X Vai su X

Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia - (Adnkronos) – Hyundai IONIQ 9 debutta sul mercato italiano come nuovo punto di riferimento tra i SUV elettrici premium. Come scrive msn.com

Car-T. Arriva il primo report in Italia per fare il punto sulla terapia - Presentato oggi, nell’ambito del progetto “Cell Therapy Open Source”, il primo report sullo scenario delle Car- Da quotidianosanita.it

Arriva in Italia su un barcone a 16 anni, ora è il primo presidente albanese del Rotary: l'incredibile storia di Klodian Matija - È sbarcato sulle coste italiane a bordo di un gommone quando aveva solo 16 anni: «Con me, c'erano tanti miei connazionali» racconta, e lo ... Come scrive ilmessaggero.it