arriva il nuovo slip di skims by kim kardashian con i faux hair e il web non sa se ridere o applaudire

Kim Kardashian l’ha fatto di nuovo. Ogni volta che pensi che Skims abbia già esplorato ogni possibile frontiera dell’intimo, lei tira fuori qualcosa che manda in corto circuito il web. L’ultima trovata? Un perizoma peloso. Sì, hai letto bene: un thong con il cespuglio incorporato. Kim Kardashian ha lanciato lo slip do Skims col “cespuglio” in dodici tonalità diverse. Il nuovo arrivato in casa Skims si chiama Faux Hair Micro String Thong, e dietro al nome che suona come un esperimento di design c’è tutto il genio (e la provocazione) di Kim. Il pezzo, realizzato in fibra sintetica, arriva in dodici tonalità diverse — dal nero profondo al biondo miele fino a un coraggioso rosso fuoco — e promette di “celebrare il bush” in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

