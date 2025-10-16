Arriva il corriere Amazon mentre sta finendo di preparare la cena lei lo invita a mangiare e lui reagisce così – Il video virale

Certo, difficile dire quanto ci sia di spontaneo con la videocamera già accesa prima che ‘tutto si compia’. Fatto sta che il video della che f Lucie C. è diventato virale su TikTok, vero o verosimile che sia. Cosa accade? La ragazza stava preparando la cena quando un corriere Amazon le ha citofonato e lei ha deciso di invitarlo a mangiare qualcosa. “Stavamo tutti per sederci a mangiare quando ho sentito il campanello. Non avevo idea di chi potesse essere. Sono corsa ad aprire la porta ed era Bernard (Shipp, ndr)”. Stando al racconto della ragazza, Bernard è stato molto affidabile perché non ha lasciato il suo pacco nella hall – come fanno tutti – ma è salito fino alla porta di casa sua e così la decisione di un invito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

