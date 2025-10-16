Arriva il British Museum Ball uno degli eventi più prestigiosi della stagione londinese
Il British Museum lancia il suo «Met Gala», un grande evento che promette di fondere arte, filantropia e alta società. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Arriva il British Museum Ball, uno degli eventi più prestigiosi della stagione londinese - Il British Museum lancia il suo «Met Gala», un grande evento che promette di fondere arte, filantropia e alta società ... Si legge su vanityfair.it
Il “Pink Ball” del British Museum: la notte londinese che vuole imitare il Met Gala - Eleganza, cultura e beneficenza si danno appuntamento al British Museum, che dopodomani, 18 ottobre, ospiterà il suo primo grande ballo di gala, il British Museum Ball , subito ribattezzato dai media ... Da msn.com
«Pink Ball», ecco tutto quello che sappiamo sull'evento che riempirà di glamour il British Museum - Il 18 ottobre debutterà un'iniziativa che vuole celebrare Londra come capitale culturale, rispolverandone la coolness. Riporta vanityfair.it