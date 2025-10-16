Arresto cardiaco perché bisognerebbe scaricare l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori
Bologna, 16 ottobre 2025 – Ogni secondo è prezioso per salvare la vita di una persona. Per questo Ausl Bologna e Irccs Policlinico Sant'Orsola partecipano insieme alla Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmonare (Rcp), dedicata al coinvolgimento e alla sensibilizzazione sulle manovre salvavita, nell'ambito della settimana ‘Viva!’. In tutto il mondo, il 16 ottobre, si celebra la giornata mondiale per la rianimazione cardiopolmonare: "Ogni cittadino del mondo può salvare una vita", è il motto delle rassegne nel mondo. Dae, l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori. L'occasione permette anche di focalizzarsi sull'importanza di aderire al progetto Dae RespondER, l’ app che incentiva e diffonde l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (dae) in Emilia-Romagna in caso di arresto cardiaco improvviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Giornata internazionale della rianimazione cardiopolmonare (16 ottobre): solo il 16% degli italiani è pronto a intervenire in caso di arresto cardiaco: Il 16 ottobre si celebra la Giornata internazionale della rianimazione cardiopolmonare – Word Restart a Heart - facebook.com Vai su Facebook
Dopo aver infastidito gli altri pazienti fu sedata e legata alla barella ma andò in arresto cardiaco e morì. Sarebbe accaduto il 12 settembre all'ospedale del Mare di Napoli e ora la famiglia ha fatto denuncia per accertare le cause del decesso. #ANSA https://ans - X Vai su X
Arresto cardiaco, fuori dall’ospedale sopravvivenza del 7,5% in Ue; 6,6% in Italia. Lo studio “EuReCa Three - I risultati evidenziano l’importanza di insegnare ai cittadini le ... Scrive quotidianosanita.it