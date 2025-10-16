Arresto cardiaco perché bisognerebbe scaricare l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori

Bologna, 16 ottobre 2025 – Ogni secondo è prezioso per salvare la vita di una persona. Per questo Ausl Bologna e Irccs Policlinico Sant'Orsola partecipano insieme alla Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmonare (Rcp), dedicata al coinvolgimento e alla sensibilizzazione sulle manovre salvavita, nell'ambito della settimana ‘Viva!’. In tutto il mondo, il 16 ottobre, si celebra la giornata mondiale per la rianimazione cardiopolmonare: "Ogni cittadino del mondo può salvare una vita", è il motto delle rassegne nel mondo. Dae, l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori. L'occasione permette anche di focalizzarsi sull'importanza di aderire al progetto Dae RespondER, l’ app che incentiva e diffonde l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (dae) in Emilia-Romagna in caso di arresto cardiaco improvviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

