arrestato il giocatore della virtus bologna luca vildoza

Il cestista della Virtus Bologna Luca Vildoza e la moglie, fermati nella notte tra il 15 e 16 ottobre con l’accusa di aver aggredito un’operatrice sanitaria, sono stati rimessi in libertà. La decisione è arrivata dalla procura, che ha scelto di non procedere con il rito direttissimo per approfondire meglio la ricostruzione dei fatti. Secondo il legale del giocatore, l’avvocato Mattia Grassani, «la dinamica non corrisponde a quella emersa inizialmente» dalle prime dichiarazioni raccolte dalla polizia. Intanto il club ha confermato che l’atleta partirà regolarmente con la squadra per la trasferta francese contro l’ Asvel Lione, in programma nella serata di venerdì 17 ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

