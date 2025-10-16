Arrestati Vildoza e la moglie | hanno aggredito una operatrice del 118

il giocatore della Virtus Bologna era reduce da un match vinto contro il Monaco L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Arrestati Vildoza e la moglie: hanno aggredito una operatrice del 118

Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, pallavolista serba, sono stati arrestati nella notte con l’accusa di lesioni a personale sanitario Secondo la ricostruzione, in via Calori, vicino al PalaDozza, dove in serata si era tenuta la sfida contro Monaco, il cestista si - facebook.com Vai su Facebook

#Bologna Il playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia per aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza nel corso di una lite in strada. - X Vai su X

Aggredisce operatrice sanitaria, Vildoza e la moglie rimessi in libertà dopo l'arresto - Il giocatore della Virtus parte con la squadra regolarmente per la Francia, dove domani sera giocherà contro l'Asvel Lione (ANSA) ... Riporta ansa.it

Luca Vildoza arrestato con la moglie, il playmaker della Virtus Bologna e la donna hanno aggredito i sanitari di un'ambulanza - Il playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie, Milica Tasic Vildoza, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice di un'ambula ... Si legge su msn.com

Luca Vildoza e la moglie arrestati a Bologna: episodio con un’operatrice sanitaria - Il playmaker della Virtus Bologna, Luca Vildoza, e la compagna Milica Tasic sono stati arrestati per aver ostacolato un’ambulanza e causato lesioni a un’operatrice sanitaria. Riporta news.fidelityhouse.eu