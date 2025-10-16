Arrestati Shock in strada la coppia vip in manette in Italia | scena assurda
– Un episodio inatteso ha scosso il mondo dello sport italiano nella notte successiva a un importante successo agonistico. Una strada di Bologna, solitamente tranquilla, è diventata il palcoscenico di una scena che nessuno avrebbe potuto prevedere: la coppia vip formata dal cestista Luca Vildoza e dalla moglie, nota pallavolista serba, è stata fermata dalle forze dell’ordine e temporaneamente posta in stato di arresto. Il fatto è accaduto poco dopo la partita di Eurolega che ha visto protagonista la squadra bianconera, lasciando attoniti tifosi, passanti e operatori presenti nella zona del PalaDozza. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, pallavolista serba, sono stati arrestati nella notte con l'accusa di lesioni a personale sanitario Secondo la ricostruzione, in via Calori, vicino al PalaDozza, dove in serata si era tenuta la sfida contro Monaco, il cestista si
Notizia shock da Bologna: Arrestato con la moglie Luca Vildoza
