Arrestati Shock in strada la coppia vip in manette in Italia | scena assurda tutti a bocca aperta

C’è una strada illuminata solo dai fari delle auto e dalle luci fredde di un’ambulanza in attesa. La notte, appena dopo una vittoria sportiva importante, si trasforma improvvisamente in teatro di un evento inaspettato. L’atmosfera, ancora intrisa dell’adrenalina della competizione, viene rotta da tensioni crescenti che coinvolgono due figure note nel panorama sportivo nazionale. Nessuno, tra chi era presente o di passaggio, avrebbe potuto immaginare che quel tratto di città sarebbe diventato il centro di un episodio destinato a far discutere. Poco dopo la fine di una partita di grande richiamo, le strade attorno al palazzetto brulicano ancora di tifosi e operatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Arrestati”. Shock in strada, la coppia vip in manette in Italia: scena assurda, tutti a bocca aperta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, pallavolista serba, sono stati arrestati nella notte con l’accusa di lesioni a personale sanitario Secondo la ricostruzione, in via Calori, vicino al PalaDozza, dove in serata si era tenuta la sfida contro Monaco, il cestista si - facebook.com Vai su Facebook

Notizia shock da Bologna: Arrestato con la moglie Luca Vildoza - X Vai su X

Violentano una 20enne strappandole la maglia in strada, poi fuggono: arrestati 7 ragazzi tra i 18 e i 24 anni - Sette ragazzi sono stati arrestati ad Alba Adriatica con l’accusa di aver violentato una 20enne in strada e di aver aggredito un ragazzo di 18 anni in seguito a una lite per futili motivi. Come scrive fanpage.it