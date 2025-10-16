Arrestata la coppia vip | il caos in strada poi la rissa e l’intervento della polizia

Un’ambulanza della Croce Rossa stava raggiungendo un ferito lungo i viali di Bologna quando, all’improvviso, si è trovata davanti un’auto che l’ha ostacolata e poi – secondo quanto riferito dalla polizia – i suoi occupanti hanno aggredito il personale sanitario. La scena, avvenuta nella tarda serata di martedì 15 ottobre tra via Calori e viale Silvani, ha lasciato senza parole i testimoni e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la violenta colluttazione. Secondo una prima ricostruzione della Questura, l’ambulanza si era momentaneamente fermata per digitare l’indirizzo dell’intervento quando un’auto nera ha iniziato a lampeggiare e a suonare il clacson. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it