Arrestata la coppia vip | il caos in strada poi la rissa e l’intervento della polizia
Un’ambulanza della Croce Rossa stava raggiungendo un ferito lungo i viali di Bologna quando, all’improvviso, si è trovata davanti un’auto che l’ha ostacolata e poi – secondo quanto riferito dalla polizia – i suoi occupanti hanno aggredito il personale sanitario. La scena, avvenuta nella tarda serata di martedì 15 ottobre tra via Calori e viale Silvani, ha lasciato senza parole i testimoni e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la violenta colluttazione. Secondo una prima ricostruzione della Questura, l’ambulanza si era momentaneamente fermata per digitare l’indirizzo dell’intervento quando un’auto nera ha iniziato a lampeggiare e a suonare il clacson. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Coppia arrestata per furto dalla Polizia di Stato a Desenzano - facebook.com Vai su Facebook
Coppia di strozzini scoperta dalla Guardia di Finanza, arrestata la moglie. Prestavano soldi a chi era in difficoltà economiche con tassi sino 216% - X Vai su X
Coppia biellese arrestata per spaccio di stupefacenti - Una coppia è stata arrestata dalla squadra mobile della polizia di Biella per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo ansa.it
Coppia in viaggio con figli piccoli e cocaina, lei arrestata - Viaggiavano con i due figli piccoli, un bimbo di 6 mesi e l'altro di 2 anni, ma avevano nell'auto anche oltre due etti di cocaina. Si legge su ansa.it