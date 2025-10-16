Arredi belli più a lungo | come prenderti cura dei tuoi imbottiti in modo intelligente

Una casa bella è fatta anche di abitudini intelligenti. E gli arredi imbottiti, come divani, poltrone, sedute e letti, sono tra gli elementi più vissuti e delicati. Proteggerli significa allungarne la vita, mantenerli sani, e far sì che restino belli e accoglienti giorno dopo giorno.per tanto tempo. La cura quotidiana fa la differenza. Un divano ben tenuto è un divano che ci accoglie sempre con piacere. Bastano piccoli gesti costanti per prevenire l’usura: spolverare con panni morbidi, aspirare le sedute, ruotare i cuscini per distribuire l’utilizzo, evitare l’esposizione alla luce diretta. Non serve stravolgere la routine: è la regolarità che fa la vera differenza. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

