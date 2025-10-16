Armonie intrecciate | al via la nuova stagione concertistica ecco gli appuntamenti
BRINDISI - L'associazione musicale culturale "Le voci dell'arte" di Brindisi alza il sipario sulla stagione concertistica 202526 con un ricco calendario di sei appuntamenti autunnali. Ad aprire la rassegna "Armonie intrecciate", sabato 18 ottobre alle 20:00, sarà il prestigioso Trio Ellipsis. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Due cori, una sola passione. Venerdì 24 ottobre alle 21:00 alla Collegiata di San Vittore a Muralto, la Vos da Locarno incontra il Coro Alpino Monte Colmenacco per una serata di musica e armonie che scaldano l’autunno. Voci diverse, unite dal desiderio - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi, "Armonie Intrecciate": al via la nuova stagione concertistica de “Le Voci dell’Arte” dal 18 ottobre presso l’ex Convento Santa Chiara - Il 18 ottobre 2025 riparte la programmazione concertistica dell’Associazione Musicale Culturale “Le Voci dell’Arte” - Riporta brindisisera.it