Armonie intrecciate | al via la nuova stagione concertistica ecco gli appuntamenti

Brindisireport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - L'associazione musicale culturale "Le voci dell'arte" di Brindisi alza il sipario sulla stagione concertistica 202526 con un ricco calendario di sei appuntamenti autunnali. Ad aprire la rassegna "Armonie intrecciate", sabato 18 ottobre alle 20:00, sarà il prestigioso Trio Ellipsis. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

