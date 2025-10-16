Armonia a Milano-Cortina 2026 | celebra pace inclusione e Made in Italy

AGI - Il titolo è già di per sé una dichiarazione d'intenti: ' Armonia '. Ovvero, dal greco 'harmonia', il connettere, collegare, mettere assieme elementi apparentemente differenti. Mettere assieme innanzitutto Milano e Cortina quindi, la città e la montagna, due stili di vita, due ambienti così diversi. Ma anche il mettere assieme diverse culture, persone, abilità differenti (Olimpiadi e Paralimpiadi), popoli, nazioni. Un elogio alla pace e ai valori della fratellanza che passerà per una celebrazione dell'Italia e del Made in Italy che da sempre mette assieme, per l'appunto, tradizione e innovazione, artigianato e stile e che passerà per un tributo a Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Agi.it

