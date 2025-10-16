Armi e rifiuti nell’autocarrozzeria abusiva sequestro della Polizia Locale a Ponticelli

Tempo di lettura: 2 minuti Due operazioni condotte dagli agenti della Polizia Locale hanno consentito di scoprire una serie di illeciti ambientali e attività potenzialmente pericolose per la salute pubblica. Nel primo caso, il personale dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali è intervenuto a Ponticelli nell’ambito delle attività di controllo previste dal protocollo “Terra dei Fuochi”. In via Vicinale Porchiano è stata scoperta un’autocarrozzeria abusiva, utilizzata anche come deposito di armi. Nell’area venivano stoccati rifiuti provenienti dall’attività artigianale, tra cui pneumatici fuori uso, parti di tappezzeria, sportelli di veicoli, taniche contenenti oli minerali esausti e batterie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Armi e rifiuti nell’autocarrozzeria abusiva, sequestro della Polizia Locale a Ponticelli

