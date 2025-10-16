Armi e droga sequestrate a Benevento | marito e moglie davanti al gip
Tempo di lettura: < 1 minuto È stata fissata per domani, venerdì 17 ottobre, l’udienza di convalida dell’arresto di Luigi L., 80 anni, e Lidia P., 57 anni, entrambi residenti a Benevento. I due coniugi, difesi dall’avvocato Fabio Ficedolo, erano stati sottoposti agli arresti domiciliari nella loro abitazione dai Carabinieri della Compagnia di Benevento – Nucleo Operativo e Radiomobile. L’arresto è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare e del sequestro di armi, munizioni e sostanza stupefacente, materialmente rilevati dai militari. Le imputazioni provvisorie nei confronti dei due indagati sono differenti: alla donna viene contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, mentre per l’uomo le accuse riguardano la detenzione illegale di armi e munizionamento, ricettazione e violazioni relative ai registri di armi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
