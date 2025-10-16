Armani Giuseppe Marsocci nuovo ad del Gruppo
Il Consiglio d’Amministrazione della Giorgio Armani Spa ha annunciato in una nota la nomina di Giuseppe Marsocci come amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato, e il suo contestuale ingresso nel CdA. La scelta, sottolinea la nota, si fonda su un ’esperienza internazionale di oltre 35 anni nel settore moda e lusso, di cui 23 all’interno del Gruppo Armani, in ruoli di crescente responsabilità tra Milano e le sedi estere, in particolare a New York, dove ha ricoperto la carica di CEO America. Dal 2019, specifica la nota, Marsocci aveva affiancato direttamente Giorgio Armani nella gestione globale del business come Vicedirettore Generale e Global Chief Commercial Officer. 🔗 Leggi su Lapresse.it
