Armani Giuseppe Marsocci è il nuovo Ad del Gruppo | il Cda completo nelle prossime settimane
Il nome di Marsocci non era stato indicato direttamente da Armani, ma è stato scelto dalla sua Fondazione, ovvero la nuova proprietaria del gruppo. Nei giorni scorsi è stato invece nominato Leo Dell'Orco, ex compago del fondatore, come presidente del Cda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
