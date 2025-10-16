Armani Giuseppe Marsocci è il nuovo Ad del Gruppo | il Cda completo nelle prossime settimane

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Marsocci non era stato indicato direttamente da Armani, ma è stato scelto dalla sua Fondazione, ovvero la nuova proprietaria del gruppo. Nei giorni scorsi è stato invece nominato Leo Dell'Orco, ex compago del fondatore, come presidente del Cda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

armani giuseppe marsocci 232 il nuovo ad del gruppo il cda completo nelle prossime settimane

© Ildifforme.it - Armani, Giuseppe Marsocci è il nuovo Ad del Gruppo: il Cda completo nelle prossime settimane

