Armani ecco le nuove nomine | Marsocci Ad Leo Dell' Orco presidente del Cda e la nipote Silvana vice

Giuseppe Marsocci è stato nominato amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato. Lo annuncia il Cda, dove Marsocci - da 23 anni all'interno del gruppo - fa il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

