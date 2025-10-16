Ariarne Titmus si ritira Il tumore a 23 anni e il ritorno alle Olimpiadi | Prima che al nuoto ho pensato alla possibilità di diventare madre in futuro

La storia della nuotatrice australiana, medagliata a Tokyo e a Parigi che annuncia il ritiro, passa per la scoperta, casuale, un tumore benigno alle ovaie. Ha scelto di operarsi e fermarsi per non rischiare di compromettere una possibile futura maternità. Tre mesi di stop durante la preparazione di Parigi 2024 dove è tornata sul podio. Il suo racconto ai Laureus World Sports Awards. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ariarne Titmus si ritira. Il tumore a 23 anni e il ritorno alle Olimpiadi: «Prima che al nuoto, ho pensato alla possibilità di diventare madre in futuro»

