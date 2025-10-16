A volte la vita ti mette davanti a un bivio, ti sembra di avere una direzione, ma questa prontamente questa cambia. Ariarne Titmus è una stella assoluta del nuoto e protagonista di alcune delle gare più memorabili degli ultimi anni. Ma a soli 25 anni ha deciso di chiudere qui la sua carriera agonistica. All’attivo può contare quattro ori olimpici, un record del mondo e una rivalità epica con Katie Ledecky alle spalle. Ma non è tutto. Perché oltre i riflettori e le corsie, Ariarne ha vissuto una lotta personale molto più dura: un tumore che l’ha costretta a fermarsi, riflettere, e rimettere a fuoco le sue priorità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ariarne Titmus si ritira dal nuoto, vinse 4 ori olimpici (prima e dopo il cancro): la sua lettera è un inno alla vita