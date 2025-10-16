Ariarne Titmus si ritira dal nuoto vinse 4 ori olimpici prima e dopo il cancro | la sua lettera è un inno alla vita
A volte la vita ti mette davanti a un bivio, ti sembra di avere una direzione, ma questa prontamente questa cambia. Ariarne Titmus è una stella assoluta del nuoto e protagonista di alcune delle gare più memorabili degli ultimi anni. Ma a soli 25 anni ha deciso di chiudere qui la sua carriera agonistica. All’attivo può contare quattro ori olimpici, un record del mondo e una rivalità epica con Katie Ledecky alle spalle. Ma non è tutto. Perché oltre i riflettori e le corsie, Ariarne ha vissuto una lotta personale molto più dura: un tumore che l’ha costretta a fermarsi, riflettere, e rimettere a fuoco le sue priorità. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
A 25 anni chiude col nuoto, si ritira l'olimpionica Ariarne Titmus. Addio a sorpresa dell'australiana: "Difficile, ora mi godo altro" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La nuotatrice australiana Ariarne Titmus, vincitrice di quattro ori olimpici, si è ritirata a 25 anni - X Vai su X
A 25 anni chiude con il nuoto, si ritira olimpionica Titmus - "Cara Ariarne di sette anni, ti ritiri dal nuoto agonistico, 18 li hai trascorsi in piscina, 10 a rappresentare il tuo Paese. Da ansa.it
“Sei realizzata, contenta e felice. Fidatevi, il tempo vola”: la nuotatrice Ariarne Titmus si ritira a soli 25 anni. La spiegazione in una lettera - La campionessa australiana vincitrice di 4 ori alle Olimpiadi e di 13 medaglie mondiali prima di Parigi fu operata per un cancro alle ovaie. ilfattoquotidiano.it scrive
Ariarne Titmus si ritira, l'annuncio della campionessa olimpica di nuoto - La quattro volte medaglia d'oro olimpica Ariarne Titmus ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico. Si legge su sport.sky.it