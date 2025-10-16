Ariarne Titmus si ritira a sorpresa dal nuoto a 25 anni | Ho capito alcune cose della mia vita

A 25 anni l'australiana Ariarne Titmus ha deciso di dare l'addio al nuoto: sfuma il sogno di Los Angeles 2028, chiude la sua carriera con quattro ori olimpici e altrettanti ori mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

