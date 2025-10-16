Ariarne Titmus si ritira a 25 anni
La campionessa olimpica Ariarne Titmus ha annunciato a sorpresa, a soli 25 anni, il suo ritiro immediato dal nuoto professionistico. La quattro volte medaglia d’oro olimpica ha condiviso la notizia giovedì in un post su Instagram. La venticinquenne australiana ha spiegato di essersi resa conto che alcune cose nella sua vita ora sono più importanti del nuoto. “Ho sempre amato il nuoto, è la mia passione fin da bambina, ma credo di essermi presa questo periodo lontano dallo sport e di essermi resa conto che alcune cose nella mia vita, che sono sempre state importanti per me, ora sono solo un po’ più importanti del nuoto “, ha detto Titmus. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Ariarne Titmus si ritira, l'annuncio della campionessa olimpica di nuoto #SkySport - X Vai su X
Si ritira a 25 anni Ariarne Titmus, 4 ori olimpici (prima e dopo il cancro). La lettera a sé stessa bambina: "Il tempo vola" - "Nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami di più e la possibilità di mettere al primo posto te stesso, non il tuo sport, ... Scrive huffingtonpost.it
Ariarne Titmus lascia il nuoto a soli 25 anni: «Decisione difficile» - Ariarne Titmus, leggenda australiana del nuoto e quattro volte campionessa olimpica, si ritira a 25 anni: «Alcune cose sono più importanti». Riporta msn.com