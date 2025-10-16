Ariarne Titmus si ritira a 25 anni

La campionessa olimpica Ariarne Titmus ha annunciato a sorpresa, a soli 25 anni, il suo ritiro immediato dal nuoto professionistico. La quattro volte medaglia d’oro olimpica ha condiviso la notizia giovedì in un post su Instagram. La venticinquenne australiana ha spiegato di essersi resa conto che alcune cose nella sua vita ora sono più importanti del nuoto. “Ho sempre amato il nuoto, è la mia passione fin da bambina, ma credo di essermi presa questo periodo lontano dallo sport e di essermi resa conto che alcune cose nella mia vita, che sono sempre state importanti per me, ora sono solo un po’ più importanti del nuoto “, ha detto Titmus. 🔗 Leggi su Lapresse.it

