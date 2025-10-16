Ariarne Titmus si ritira a 25 anni la scelta della nuotatrice ispirata da Federica Pellegrini Il tumore e l’anno di stop | Ci sono cose più importanti ora

«Una decisione molto difficile», ha definito così Ariarne Titmus la scelta di ritirarsi dal nuoto. L’atleta, australiana, 25 anni, è considerata una delle più forti nuotatrici della storia recente. Un addio alle gare dopo quattro ori alle Olimpiadi e un totale di otto medaglie e cinque cerchi nello stile libero, dai 200 agli 800 metri. E ancora: due record del mondo e quattro titoli mondiali. L’annuncio – come la migliore rappresentante della propria generazione – è avvenuto direttamente sui social, con una videointervista su Instagram in cui spiega le proprie motivazioni. «Ho sempre amato nuotare ma ho capito che adesso alcune cose della mia vita sono un po’ più importanti del nuoto», ha raccontato Titmus. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

A 25 anni chiude col nuoto, si ritira l'olimpionica Ariarne Titmus. Addio a sorpresa dell'australiana: "Difficile, ora mi godo altro" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La nuotatrice australiana Ariarne Titmus, vincitrice di quattro ori olimpici, si è ritirata a 25 anni - X Vai su X

Ariarne Titmus si ritira a sorpresa dal nuoto a 25 anni: “Ho capito alcune cose della mia vita” - A 25 anni l'australiana Ariarne Titmus ha deciso di dare l'addio al nuoto: sfuma il sogno di Los Angeles 2028, chiude la sua carriera con quattro ori olimpici ... fanpage.it scrive

Nuoto, la campionessa olimpica Ariarne Titmus si ritira a 25 anni: "È il momento giusto" - La nuotatrice australiana Ariarne Titmus, quattro volte campionessa olimpica e primatista mondiale dei 200 msl che furono di Federica Pellegrini, annuncia il suo ritiro dall'agonismo. Da msn.com

Ariarne Titmus si ritira dal nuoto a 25 anni. I 4 ori olimpici e il tumore alle ovaie. «La vita non è dentro una piscina» - «Decisione molto difficile» per l’australiana che ha strappato il record del mondo dei 200 stile libero a Federica Pellegrini. Si legge su msn.com