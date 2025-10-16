Risveglio shock per i fan del nuoto internazionale. Ariarne Titmus, leggenda australiana in piscina, ha annunciato il ritiro a soli 25 anni. «È una decisione difficile, molto difficile, ma sono davvero felice così», ha spiegato in un video su Instagram. «Amo il nuoto, l’ho sempre amato. È la mia passione da quando ero bambina. Ma credo che questo periodo lontano dalla piscina mi abbia fatto capire che alcune cose per me importanti lo sono un po’ di più». Fra le migliori atlete dello stile libero di sempre, Titmus ha conquistato in carriera otto medaglie olimpiche, di cui quattro d’oro, e nove ai Mondiali, cui se ne aggiungono altre otto ai Giochi del Commonwealth. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ariarne Titmus lascia il nuoto a soli 25 anni: «Decisione difficile»