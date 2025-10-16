Ariarne Titmus annuncia l’addio al nuoto a 25 anni! Quattro ori olimpici tolse il record del mondo dei 200 sl a Federica Pellegrini

Ariarne Titmus, quattro volte campionessa olimpica e campionessa mondiale, lascia il nuoto. L’addio arriva un po’ a sorpresa, dopo che la mezzofondista australiana, primatista mondiale dei 200 stile libero, aveva saltato tutta la stagione 2025, ma aveva dichiarato ai giornali che avrebbe ripreso ad allenarsi in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Oggi, invece, ha ufficializzato la decisione di lasciare l’attività agonistica con un post rivolto a se stessa a sette anni, pubblicato sui suoi canali social. Questo il testo del post: “ Cara Ariarne di sette anni, Oggi ti ritiri dal nuoto agonistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

