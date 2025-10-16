Ariarne Titmus annuncia il ritiro a 25 anni | Il momento giusto Il tempo vola
Roma, 16 ottobre 2025 - A sorpresa a soli 25 anni l'australiana Ariarne Titmus ha annunciato il suo ritiro dall'agonismo. Una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi, quattro volte medaglia d'oro olimpica, si era già presa una pausa dopo i Giochi di Parigi dello scorso anno. "Ho sempre amato il nuoto, è la mia passione da quando ero bambina, ma in questo periodo lontana dallo sport ho capito che cose della mia vita che sono sempre state importanti per me ora lo sono più del nuoto", ha spiegato. Titmus aveva fatto scalpore perché era arrivata a Parigi dopo un'operazione per rimuovere un tumore alle ovaie e aveva vinto il suo terzo oro individuale nella finale dei 400 stile libero battendo la leggendaria americana Katie Ledecky (Battuta anche a Tokyo nel 2021) e la canadese Summer McIntosh. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
