Ariano Irpino tenta di introdurre droga nel carcere durante i colloqui | arrestata la sorella di un detenuto

A darne notizia Sorice Pellegrino Stefano, Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Ariano Irpino.Sembrerebbe che, nella mattinata di ieri, un nuovo tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti sia stato bloccato dalla Polizia Penitenziaria della C.C. di Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

