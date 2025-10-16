Ariano Irpino al via la nuova stagione teatrale de La Fermata

Torna la grande stagione teatrale de La Fermata, e quest’anno lo fa all’insegna della risata. La compagnia arianese dà ufficialmente il via a un cartellone interamente dedicato alla commedia, con spettacoli brillanti, popolari, classici rivisitati e incursioni nel teatro-varietà.Il primo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

