Arianna Fontana svela l’entità dell’infortunio Per ora niente pista lunga ma il dt mi ha promesso un’altra possibilità
Si complica il percorso di avvicinamento di Arianna Fontana verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in seguito all’ infortunio rimediato quattro giorni fa in occasione della prima tappa stagionale del World Tour di short track a Montreal. La pattinatrice valtellinese deve rinunciare non solamente al secondo appuntamento della Coppa del Mondo, in programma questo fine settimana sempre sul ghiaccio della metropoli del Quebec, ma anche alle selezioni della Nazionale italiana di speed skating previste il prossimo weekend. “ Lo scorso weekend, durante una gara, mi sono stirata il flessore dell’anca. 🔗 Leggi su Oasport.it
