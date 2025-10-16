Argentina-Giordania Brasile-Uzbekistan Germania-Nuova Caledonia Benvenuti al Mondiale di Infantino Sueddeutsche

Con il passaggio da 32 a 48 squadre, il prossimo Mondiale vedrà delle vere e proprie favole alla loro prima storica partecipazione, per la gioia di Gianni Infantino. Il numero uno della Fifa, però, rischia di dover fare i conti con un prodotto che non vedendo match di grande livello potrebbe essere snobbato e ricevere diverse critiche da parte dei tifosi, almeno nelle prime fasi. Questo scrive il giornale tedesco Sueddeutsche Zeitung. Uzbekistan, Giordania, Capo Verde: il nuovo Mondiale è “per tutti”. Sueddeutsche scrive: “Che anche le Isole Far Oer abbiano ora la possibilità di partecipare ai Mondiali della prossima estate in Usa, Canada e Messico è un merito che l’insaziabile presidente della Fifa Gianni Infantino non può certo prendersi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Argentina-Giordania, Brasile-Uzbekistan, Germania-Nuova Caledonia. Benvenuti al Mondiale di Infantino (Sueddeutsche)

Altri contenuti sullo stesso argomento

È ufficiale il rinvio dell’amichevole tra Argentina e Portorico. La partita doveva disputarsi lunedì a Chicago, ma è stata spostata a martedì - con orario ancora da definire – presso il Chase Stadium di Miami. Un rinvio che avrà implicazioni anche per i due convo - facebook.com Vai su Facebook

Argentina-Giordania, Brasile-Uzbekistan, Germania-Nuova Caledonia. Benvenuti al Mondiale di Infantino (Sueddeutsche) - Con il passaggio da 32 a 48 squadre, il prossimo Mondiale vedrà delle vere e proprie favole per la gioia di Gianni Infantino, numero uno Fifa ... Riporta ilnapolista.it

Argentina-Brasile, Paredes risponde a Rodrygo: “Ho vinto Mondiale e due Copa America, tu zero” - Provocazioni, risse sfiorate e beffe tra i giocatori di Argentina e Brasile durante il match di qualificazione ai mondiali: ecco cosa è successo. Scrive gianlucadimarzio.com

Giordania e Uzbekistan fanno la storia: giocheranno i Mondiali 2026, già 10 le squadre qualificate - La Corea del Sud disputerà i Mondiali per l’undicesima volta consecutiva, mentre in Canada, Messico e Stati Uniti ci sarà l’esordio ... fanpage.it scrive