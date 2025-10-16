Arezzo sfida l’inflazione | qui il portafoglio piange… ma con stile

L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di settembre, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Ah, l’Italia dei salassi! Siena con i suoi +784 euro all’anno sembra dire: “Portate oro o niente pane!”, Bolzano ti fa il verso con 730 euro e Belluno? Roba da horror supermercato! Ma poi c’è Arezzo, al decimo posto, la città furba che non urla, non sbandiera, ma ti prende 541 euro con un sorriso beffardo. Qui fare la spesa è un’arte: il latte ti guarda dall’alto, il pane ti fa l’occhiolino e l’olio d’oliva ti sfida a una gara di agilità. 🔗 Leggi su Lortica.it

