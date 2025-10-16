Arezzo | la Polizia di Stato intensifica i controlli Espulso cittadino irregolare e adottate diverse misure di prevenzione
Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Arezzo. Nel corso dei recenti servizi straordinari nel centro cittadino, gli agenti hanno rintracciato un cittadino nigeriano irregolare, con numerosi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, accompagnandolo al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma in vista dell’espulsione dal territorio nazionale. Parallelamente, la Divisione Anticrimine della Questura ha proposto al Tribunale di Firenze la misura della sorveglianza speciale per un cittadino pakistano residente ad Arezzo, responsabile di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Lortica.it
