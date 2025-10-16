Aree cani a Torino gli interventi necessari

Lidentita.it | 16 ott 2025

A Torino i cani sono sempre più numerosi, se ne contano circa 85.000, questi meravigliosi animali da compagnia sono amici, membri della famiglia, vere e proprie terapie per diverse patologie, contribuiscono molto alla socialità tra le persone e contribuiscono a rendere migliori le nostre vite; meriterebbero per questo spazi adeguati a farli correre liberi ed . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

