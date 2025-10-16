Aree cani a Torino gli interventi necessari

A Torino i cani sono sempre più numerosi, se ne contano circa 85.000, questi meravigliosi animali da compagnia sono amici, membri della famiglia, vere e proprie terapie per diverse patologie, contribuiscono molto alla socialità tra le persone e contribuiscono a rendere migliori le nostre vite; meriterebbero per questo spazi adeguati a farli correre liberi ed .

Le aree cani a Torino. Interventi necessari e possibili chiusure (come quella del Giardino Lamarmora) https://iltorinese.it/2025/10/16/le-aree-cani-a-torino-interventi-necessari-e-possibili-chiusure-come-quella-del-giardino-lamarmora/… #Torino - X Vai su X

?Mercoledì 15/10/2025* dalle ore 7.30 alle ore 13.30 sarà eseguita la disinfezione delle aree cani - facebook.com Vai su Facebook

Sanificate le nove aree cani. In estate interventi mensili - Le aree cani nei parchi pubblici di Bresso sono pronte ad accogliere gli amici a quattro zampe con operazioni di sanificazione mensili, garantendo un ambiente sicuro e pulito per cani e proprietari. Si legge su ilgiorno.it

L’area cani chiusa per danni - L'area di sgambo per cani di via Molino è chiusa per riparare le tubazioni d'irrigazione danneggiate dai cani. ilgiorno.it scrive

Aree gioco a Torino, al 30% sono vandalizzate o inagibili - A Torino su 255 aree gioco complessive, 79, pari al 30%, presentano giochi vandalizzati o inagibili perché usurati e considerati a fine vita. Si legge su ansa.it