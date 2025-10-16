Archiviata accusa di corruzione per l' avvocato Pasquale De Sena
Usmate Velate (Monza Brianza), 16 ottobre 2025 - Il Tribunale di Monza, su richiesta della Procura monzese, ha archiviato il fascicolo penale nei confronti dell'ex vicesindaco di Usmate Velate Pasquale De Sena, indagato nell'inchiesta della Procura di Monza per corruzione nell'urbanistica che vede al centro l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune usmatese Antonio Colombo. A De Sena, uscito dalla scena politica ed amministrativa prima delle elezioni che hanno confermato sindaco Lisa Mandelli, gli inquirenti non contestavano azioni legate al suo ruolo di vicesindaco, ma alla sua attività di avvocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
