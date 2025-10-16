Arbitro Roma Inter tocca a Massa | 31 i precedenti con i nerazzurri! Il bottino finora sorride

Inter News 24 alla beneamata. Lo storico del fischietto. Sarà una mano esperta a dirigere il big match della settima giornata di Serie A. La delicata sfida di sabato sera allo Stadio Olimpico tra la Roma capolista e l’Inter è stata affidata a Davide Massa della sezione di Imperia. Per l’arbitro ligure, classe 1981, si tratta della sua terza direzione nel campionato 2025-2026. Un fischietto che i nerazzurri conoscono molto bene. Quella di sabato sarà infatti la 31esima volta che Massa arbitrerà il club meneghino in carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Roma Inter, tocca a Massa: 31 i precedenti con i nerazzurri! Il bottino finora sorride

ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45 ARBITRO: MASSA MELI – CECCONI IV: FELICIANI VAR: MERAVIGLIA AVAR: ABISSO - X Vai su X

Torna Davide Massa dopo quasi un anno: la Roma non vince da 7 partite Ma l'ultimo ko dell'Inter fu proprio contro i giallorossi (1-2 in rimonta e gol di Dybala e Smalling) ? ? Leggi il nostro focus sull'arbitro di Roma-Inter ? https://tinyurl.com/ynfb49 - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Inter, arbitra Massa: le designazioni arbitrali e i precedenti - Arbitrò la gara dell'anno scorso, con lui sette partite senza vittoria: l'ultima proprio contro l'Inter tre anni fa ... Segnala msn.com

Roma-Inter, arbitra Massa con Meraviglia al Var. Quante polemiche in passato - Non solo Fonseca col Cagliari, negli ultimi sette incroci con l'arbitro di Imperia, i giallorossi non hanno mai vinto. Si legge su ilromanista.eu

In Europa tocca a Roma e Inter: al via la seconda fase della Women's Champions League - Questo pomeriggio la Roma, alle ore 15:00 contro le kazake dell’Aktobe, e l’esordiente assoluta Inter, alle ore 16:00 contro le norvegesi del Brann, saranno impegnate nelle semifinali della seconda ... Riporta tuttomercatoweb.com