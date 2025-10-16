Arachnida il mondo affascinante di ragni e scorpioni a Città della Scienza

di Salvatore Vicedomini Certamente più temuti e schivati che osservati con l’interesse e l’ammirazione che invece meriterebbero, i ragni e gli scorpioni si catalogano tra i rappresentanti degli invertebrati ritenuti quasi sempre minacciosi e pericolosi, da allontanare o da sopprimere senza esitazione dai nostri ambienti quotidiani. Inoltre, il cumulo di dicerie sinistre ed allarmanti, se non di originali immaginazioni tramandate da sempre nei loro confronti, da una parte ha fatto aumentare la diffidenza nei loro confronti, dall’altra ha scaturito una curiosità sempre crescente per questi piccoli artropodi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it