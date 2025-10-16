Aquila d’Oro con i big dello sport Prima nelle scuole e poi a teatro

Campioni che ispirano, premiazioni che emozionano, spettacolo che coinvolge e valori che uniscono. Tutto questo caratterizzerà la serata conclusiva della quinta edizione del Festival dello Sport Aquila d’Oro che questa sera, alle 21.15, accenderà i riflettori del Teatro Petrarca con protagonisti del calibro di Valentina Vezzali, Giuseppe Giannini, Luigi Busà, Leo Turrini, Sergio Sgrilli e Andrea Paris. L’evento è organizzato dalla Ginnastica Petrarca insieme al Comune di Arezzo e al Coni, con patrocini della Regione e della Provincia. Un format unico dove lo sport viene celebrato come scuola per i suoi valori di impegno, determinazione, etica, fair play e resilienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

