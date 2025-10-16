Apulia Antiqua a Monopoli serenate d’amore del ‘600 con lo specialista Alessandro Giangrande
S’intitola «Ti amo alla follia» il raffinato concerto comprendente cantate e serenate d’amore del Seicento Italiano. Lo propone il festival itinerante Apulia Antiqua organizzato da Sentieri Armonici, sabato 18 ottobre, alle ore 21, nella chiesa di Santa Maria Amalfitana di Monopoli. Protagonista. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
APULIA ANTIQUA – Dal 10 al 26 luglio a Monopoli, poi in altre località pugliesi. Di scena artisti e formazione di primo piano della scena italiana e internazionale - Compirà un lungo viaggio indietro nei secoli la macchina del tempo di «Apulia Antiqua», il progetto artistico dell’associazione Sentieri Armonici che, con la direzione di Giovanni Rota, prevede a ... Lo riporta puglialive.net
'Apulia Antiqua', alba a Monopoli - Sabato 12 luglio alle 5 del mattino sul sagrato di San Michele in Frangesto col suono di un ensemble di ottoni di scena la formazione Apuli Brass Quintet con pagine da Musorgskij a Barber MONOPOLI (BA ... Come scrive giornaledipuglia.com
Apulia antiqua: oggi presentazione A Monopoli - Giovedì 3 luglio, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Monopoli, si presenta l’edizione 2025 di «Apulia Antiqua», festival di musica antica promosso dall’associazione Sentieri Armonici, ... noinotizie.it scrive