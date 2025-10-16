Aprilia ruba profumi per 1.800 euro al supermercato | arrestato 24enne grazie alle telecamere

Un cittadino georgiano è stato arrestato ad Aprilia per furto aggravato in un supermercato. Refurtiva da 1.800 euro recuperata dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Aprilia, ruba profumi per 1.800 euro al supermercato: arrestato 24enne grazie alle telecamere

