apre lo store md due i ruoli aperti

Md, uno dei principali protagonisti italiani della grande distribuzione organizzata, si prepara ad aprire un nuovo punto vendita ad Arezzo in via Romana e avvia la ricerca di addetti al reparto ortofrutta e di un vice store manager. Gli addetti ortofrutta si occuperanno della gestione completa del reparto: ricezione e controllo della merce, rifornimento, allestimento, registrazione degli scarti, inventari e assistenza alla clientela, collaborando anche alle attività di cassa e di supporto generale. Parallelamente, Md ricerca per Arezzo un vice store manager, che affiancherà lo store manager nella gestione del punto vendita e nelle operazioni fiscali e contabili, nella gestione degli ordini, nello scarico e allestimento delle merci, nella preparazione delle aree promozionali, nella gestione del personale e nel rapporto con la clientela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

