Apre a Bari il guardaroba solidale di Progetto Arca e InConTra
, per donare abiti e restituire dignità a più di 3.000 persone fragili ogni mese. Bari, 16 ottobre 2025 – Apre oggi a Bari un nuovo servizio di sostegno concreto alle persone fragili in difficoltà economica: è il guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca, gestito insieme all’associazione di volontariato InConTra all’interno della sede di via Barisano da Trani 15. Inaugurato alla presenza del sindaco Vito Leccese, di Elisabetta Vaccarella (assessora alla Giustizia, Benessere sociale e Diritti civili del Comune di Bari) e di Luisa Verdoscia (presidente Municipio 3), il nuovo corner di abbigliamento è reso possibile grazie alla collaborazione di Progetto Arca con H&M Italia, che contribuisce a donare gli arredi e gli indumenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
MOLA DI BARI - Un nuovo presidio di accoglienza e crescita apre le sue porte nel cuore di Mola di Bari. Questa mattina, in via Alcide De Gasperi, è stato inaugurato ufficialmente il Centro ENEA, progetto promosso dal Consorzio fra Cooperative Sociali Elpend - facebook.com Vai su Facebook
100 POSTI. IL POLITECNICO APRE AGLI STUDENTI DELL’AREA MEDICA CON INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI La prova di selezione è prevista a Dicembre - X Vai su X
Apre a Bari il guardaroba solidale di Progetto Arca e InConTra - Apre a Bari il guardaroba solidale di Progetto Arca e InConTra, per donare abiti e restituire dignità a più di 3. Riporta 361magazine.com
Bari, apre il guardaroba solidale di Progetto Arca e InConTra - Apre oggi a Bari un nuovo servizio di sostegno concreto alle persone fragili in difficoltà economic ... Come scrive expartibus.it
Bari inaugura il primo guardaroba solidale con vestiti nuovi per persone fragili - Francesca L’Abbate di H&M Italia sottolinea l’importanza dell’iniziativa per promuovere inclusione, solidarietà e ... Lo riporta giornaledipuglia.com