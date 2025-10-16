Appuntamento a Meldola con il 23esimo raduno di Fiat 500 e auto storiche

Domenica 19 ottobre, a partire dalle 8.30, si svolgerà il 23esimo Raduno Fiat 500 "Città di Meldola" e auto storiche di ogni tempo promosso dall'Istituzione ai servizi sociali Davide Drudi e dal Comune di Meldola in collaborazione con lassociazione “Amici della Fiat 500” di Meldola.Alle 8.30 è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it